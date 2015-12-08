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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Галатасарай
Стамбул
Инан 64
1:1
Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Твумаси 62
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
8 дек. 2015, 22:45 МСК
8.12.2015, 22:45 МСК
вторник
Крейг Александер Томсон
Крейг Александер Томсон
Главный Судья
Составы
Галатасарай
мин
1
Муслера
Фернандо Муслера
90
21
Шеджу
Орельен Шеджу
90
55
Сариоглу
Сабри Сариоглу
90
22
Балта
Хакан Балта
90
26
Кайя
Семих Кайя
90
29
Адин
Олкан Адин
82
11
Подольски
Лукас Подольски
90
7
Озтекин
Ясин Озтекин
88
8
Инан
Селчук Инан
64'
64'
90
10
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
17
Йилмаз
Бурак Йилмаз
90
Запасные
99
Генен
Дженк Генен
28
Гюнтер
Корай Гюнтер
38
Камдал
Тарик Камдал
14
Родригес
Хосе Родригес
5
Киса
Билал Киса
9
Булут
Умут Булут
18
Гюмюш
Зинан Гюмюш
Астана
мин
1
Ерич
Ненад Ерич
90
33
Илич
Бранко Илич
90
44
Постников
Евгений Постников
90
5
Аничич
Марин Аничич
90
10
Кетевоама
Фокси Кетевоама
74
88
Каньяс
Рохер Каньяс
90
11
Мужиков
Серикжан Мужиков
88
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
6
Максимович
Неманья Максимович
90
23
Твумаси
Патрик Твумаси
62'
62'
90
89
Кабананга
Жуниор Кабананга
74
Запасные
85
Логиновский
Владимир Логиновский
17
Нусербаев
Танат Нусербаев
2
Ахметов
Елдос Ахметов
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
24
Дедечко
Денис Дедечко
8
Жуков
Георгий Жуков
22
Джолчиев
Бауржан Джолчиев