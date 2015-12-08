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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Митроглу 75
1:2
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Ньигес 33
Вьетто 55
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
8 дек. 2015, 22:45 МСК
8.12.2015, 22:45 МСК
вторник
Овидиу Хэцеган
Овидиу Хэцеган
Главный Судья
Составы
Бенфика
мин
12
Сезар
Жулио Сезар
90
19
Элизеу
Элизеу
90
33
Жардел
Жардел
90
2
Лопес
Лисандро Лопес
90
34
Алмейда
Андре Алмейда
90
5
Фейса
Любомир Фейса
90
10
Гайтан
Николас Гайтан
76
85
Саншеш
Ренату Саншеш
90
21
Пицци
Пицци
90
17
Жонас
Жонас
61
20
Гедеш
Гонсало Гедеш
45
Запасные
1
Эдерсон
Эдерсон
14
Линделеф
Виктор Линделеф
39
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
7
Самарис
Андреас Самарис
11
Митроглу
Костас Митроглу
75'
9
Хименес
Рауль Хименес
30
Талиска
Талиска
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
3
Луис
Филипе Луис
90
2
Годин
Диего Годин
90
15
Савич
Стефан Савич
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
14
Габи
Габи
90
6
Коке
Коке
90
17
Ньигес
Сауль Ньигес
33'
33'
90
21
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
73
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90
23
Вьетто
Лусиано Вьетто
55'
55'
63
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
4
Сикейра
Гильерме Сикейра
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
10
Торрес
Оливер Торрес
22
Томас
Томас
9
Торрес
Фернандо Торрес
16
Корреа
Анхель Корреа