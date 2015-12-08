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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
Де Йонг 78
Проппер 85
2:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Игнашевич 76
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
8 дек. 2015, 22:45 МСК
8.12.2015, 22:45 МСК
вторник
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
ПСВ
мин
1
Зут
Йерун Зут
90
3
Морено
Эктор Морено
90
5
Брума
Джеффри Брума
90
2
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
90
20
Бренет
Джошуа Бренет
90
29
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
90
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
6
Проппер
Дэйви Проппер
85'
85'
90
7
Перейро
Гастон Перейро
84
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
78'
78'
90
19
Локадия
Юрген Локадия
90
Запасные
22
Пасвер
Ремко Пасвер
30
де Вейс
Йорди де Вейс
33
Альберто
Сейнтли Альберто
4
Схаарс
Стейн Схаарс
6
Махер
Адам Махер
14
Джозефзун
Флориан Джозефзун
27
Бергвейн
Стевен Бергвейн
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
76'
76'
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
18
Муса
Ахмед Муса
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
19
Цауня
Александр Цауня
90
7
Тошич
Зоран Тошич
90
88
Думбия
Сейду Думбия
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
5
Васин
Виктор Васин
23
Миланов
Георгий Миланов
60
Головин
Александр Головин
8
Панченко
Кирилл Панченко