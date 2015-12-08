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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Налдо 12
Виейринья 28
Налдо 82
3:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Марсьяль 9
Гилавоги 80
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
8 дек. 2015, 22:45 МСК
8.12.2015, 22:45 МСК
вторник
Милорад Мажич
Милорад Мажич
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
1
Бенальо
Диего Бенальо
90
34
Родригес
Рикардо Родригес
15
25
Налдо
Налдо
12'
82'
12', 82'
90
18
Данте
Данте
90
15
Треш
Кристиан Треш
90
10
Дракслер
Юлиан Дракслер
83
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
80'
80'
90
22
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
11
Крузе
Макс Крузе
90
8
Виейринья
Виейринья
28'
28'
76
17
Шюррле
Андре Шюррле
90
Запасные
28
Кастелс
Коэн Кастелс
4
Шефер
Марсель Шефер
24
Юнг
Себастьян Юнг
5
Клозе
Тимм Клозе
7
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
3
Бендтнер
Никлас Бендтнер
12
Дост
Бас Дост
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
41
17
Блинд
Дейли Блинд
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
30
Варела
Гильермо Варела
90
7
Депай
Мемфис Депай
90
31
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
68
27
Феллайни
Маруан Феллайни
90
8
Мата
Хуан Мата
69
35
Лингард
Джесси Лингард
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
9'
9'
90
Запасные
16
Ромеро
Серхио Ромеро
18
Янг
Эшли Янг
33
МакНэйр
Патрик МакНэйр
43
Бортуик-Джексон
Кэмерон Бортуик-Джексон
16
Кэррик
Майкл Кэррик
21
Пауэлл
Ник Пауэлл
44
Перейра
Андреас Перейра