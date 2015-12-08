Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 12
Бензема 24
Роналду 39
Роналду 47
Роналду 50
Роналду 59
Ковачич 70
Бензема 74
8:0
Матч завершен
Мальме
Мальме
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
8 дек. 2015, 22:45 МСК
8.12.2015, 22:45 МСК
вторник
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Реал
мин
13
Касилья
Кико Касилья
90
3
Пепе
Пепе
53
6
Начо
Начо
90
23
Данило
Данило
90
17
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
39'
47'
50'
59'
39', 47', 50', 59'
90
22
Иско
Иско
90
10
Родригес
Хамес Родригес
65
16
Ковачич
Матео Ковачич
70'
70'
76
14
Каземиро
Каземиро
90
9
Бензема
Карим Бензема
12'
24'
74'
12', 24', 74'
90
Запасные
31
Янес
Рубен Янес
12
Марсело
Марсело
8
Кроос
Тони Кроос
21
Черышев
Денис Черышев
18
Лукас
Лукас
28
Льоренте
Маркос Льоренте
20
Хесе
Хесе
Мальме
мин
1
Виланд
Йохан Виланд
90
25
Карвальо
Фелипе Карвальо
90
13
Йотун
Йошимар Йотун
90
21
Арнасон
Кэри Арнасон
90
3
Тиннерхольм
Антон Тиннерхольм
90
8
Аду
Энох-Кофи Аду
90
5
Ракип
Эрдаль Ракип
77
6
Левицки
Оскар Левицки
90
22
Сана
Тобиас Сана
64
23
Бергет
Жо Инге Бергет
90
28
Джурдич
Никола Джурдич
45
Запасные
29
Андерссон
Фредрик Андерссон
2
Конате
Па Конате
31
Брорссон
Франц Брорссон
19
Эйкрем
Магнус Эйкрем
7
Кроон
Симон Кроон
20
Родич
Владимир Родич
11
Мехмети
Агон Мехмети