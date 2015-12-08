Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 12
Бензема 24
Роналду 39
Роналду 47
Роналду 50
Роналду 59
Ковачич 70
Бензема 74
8:0
Матч завершен
Мальме
Мальме
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
8 дек. 2015, 22:45 МСК
8.12.2015, 22:45 МСК
вторник
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Реал
мин
13
Касилья
Кико Касилья
90
3
Пепе
Пепе
53
6
Начо
Начо
90
23
Данило
Данило
90
17
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
39'
47'
50'
59'
39', 47', 50', 59'
90
22
Иско
Иско
90
10
Родригес
Хамес Родригес
65
16
Ковачич
Матео Ковачич
70'
70'
76
14
Каземиро
Каземиро
90
9
Бензема
Карим Бензема
12'
24'
74'
12', 24', 74'
90
Запасные
31
Янес
Рубен Янес
12
Марсело
Марсело
8
Кроос
Тони Кроос
21
Черышев
Денис Черышев
18
Лукас
Лукас
28
Льоренте
Маркос Льоренте
20
Хесе
Хесе
Мальме
мин
1
Виланд
Йохан Виланд
90
25
Карвальо
Фелипе Карвальо
90
13
Йотун
Йошимар Йотун
90
21
Арнасон
Кэри Арнасон
90
3
Тиннерхольм
Антон Тиннерхольм
90
8
Аду
Энох-Кофи Аду
90
5
Ракип
Эрдаль Ракип
77
6
Левицки
Оскар Левицки
90
22
Сана
Тобиас Сана
64
23
Бергет
Жо Инге Бергет
90
28
Джурдич
Никола Джурдич
45
Запасные
29
Андерссон
Фредрик Андерссон
2
Конате
Па Конате
31
Брорссон
Франц Брорссон
19
Эйкрем
Магнус Эйкрем
7
Кроон
Симон Кроон
20
Родич
Владимир Родич
11
Мехмети
Агон Мехмети