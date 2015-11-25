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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Штиндль 29
Джонсон 68
Раффаэл 78
Штиндль 83
4:2
Матч завершен
Севилья
Севилья
Витоло 82
Банега 90
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
25 нояб. 2015, 22:45 МСК
25.11.2015, 22:45 МСК
среда
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
27
Корб
Юлиан Корб
90
3
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
13
Штиндль
Ларс Штиндль
29'
83'
29', 83'
90
19
Джонсон
Фабиан Джонсон
68'
68'
87
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
16
Траоре
Ибрахима Траоре
13
34
Джака
Гранит Джака
90
8
Дауд
Махмуд Дауд
79
11
Раффаэл
Раффаэл
78'
78'
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
24
Янчке
Тони Янчке
18
Шульц
Марвин Шульц
30
Эльведи
Нико Эльведи
10
Азар
Торган Азар
9
Дрмич
Йосип Дрмич
31
Хргота
Бранимир Хргота
Севилья
мин
1
Серхио Рико
Серхио Рико
90
2
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
3
Рами
Адиль Рами
90
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
23
Коке
Коке
83
7
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
64
19
Банега
Эвер Банега
90'
90'
90
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
20
Витоло
Витоло
82'
82'
90
9
Гамейро
Кевин Гамейро
76
22
Коноплянка
Евгений Коноплянка
90
Запасные
31
Сорья
Давид Сорья
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
25
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
8
Иборра
Висенте Иборра
24
Льоренте
Фернандо Льоренте
11
Иммобиле
Чиро Иммобиле