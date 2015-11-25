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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Манджукич 18
1:0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
25 нояб. 2015, 22:45 МСК
25.11.2015, 22:45 МСК
среда
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
12
Сандро
Алекс Сандро
78
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
27
Стураро
Стефано Стураро
90
10
Погба
Поль Погба
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
18'
18'
55
21
Дибала
Пауло Дибала
82
Запасные
25
Нето
Нето
33
Эвра
Патрис Эвра
24
Ругани
Даниэле Ругани
18
Лемина
Марио Лемина
7
Дзадза
Симоне Дзадза
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
9
Мората
Альваро Мората
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
81
22
Клиши
Гаэль Клиши
90
26
Демикелис
Мартин Демикелис
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
3
Санья
Бакари Санья
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
60
42
Туре
Яя Туре
90
6
Фернандо
Фернандо
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
15
Навас
Хесус Навас
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
69
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
11
Коларов
Александар Коларов
50
Маффео
Пабло Маффео
53
Адарабиойо
Тосин Адарабиойо
18
Делф
Фабиан Делф
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
59
Целина
Берсант Целина