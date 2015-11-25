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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Гризманн 13
Гризманн 65
2:0
Матч завершен
Галатасарай
Стамбул
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
25 нояб. 2015, 22:45 МСК
25.11.2015, 22:45 МСК
среда
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
3
Луис
Филипе Луис
90
2
Годин
Диего Годин
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
18
Гамес
Хесус Гамес
90
14
Габи
Габи
90
5
Тиагу
Тиагу
75
6
Коке
Коке
90
21
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
71
9
Торрес
Фернандо Торрес
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
13'
65'
13', 65'
68
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
20
Хуанфран
Хуанфран
15
Савич
Стефан Савич
17
Ньигес
Сауль Ньигес
10
Торрес
Оливер Торрес
16
Корреа
Анхель Корреа
23
Вьетто
Лусиано Вьетто
Галатасарай
мин
1
Муслера
Фернандо Муслера
90
21
Шеджу
Орельен Шеджу
90
55
Сариоглу
Сабри Сариоглу
90
22
Балта
Хакан Балта
78
26
Кайя
Семих Кайя
90
64
Денайе
Джейсон Денайе
25
11
Подольски
Лукас Подольски
90
6
Карачан
Чем Карачан
90
7
Озтекин
Ясин Озтекин
90
5
Киса
Билал Киса
63
10
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
Запасные
99
Генен
Дженк Генен
29
Адин
Олкан Адин
28
Гюнтер
Корай Гюнтер
52
Чолак
Эмре Чолак
14
Родригес
Хосе Родригес
9
Булут
Умут Булут
18
Гюмюш
Зинан Гюмюш