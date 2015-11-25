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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:0
Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
25 нояб. 2015, 22:45 МСК
25.11.2015, 22:45 МСК
среда
Павел Краловец
Павел Краловец
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
5
Рохо
Маркос Рохо
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
85
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
31
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
58
4
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
35
Лингард
Джесси Лингард
90
7
Депай
Мемфис Депай
59
10
Руни
Уэйн Руни
90
Запасные
16
Ромеро
Серхио Ромеро
18
Янг
Эшли Янг
33
МакНэйр
Патрик МакНэйр
8
Мата
Хуан Мата
27
Феллайни
Маруан Феллайни
44
Перейра
Андреас Перейра
49
Уилсон
Джеймс Уилсон
ПСВ
мин
1
Зут
Йерун Зут
90
3
Морено
Эктор Морено
90
5
Брума
Джеффри Брума
90
20
Бренет
Джошуа Бренет
90
29
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
60
4
Ариас
Сантьяго Ариас
90
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
6
Проппер
Дэйви Проппер
90
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
90
19
Локадия
Юрген Локадия
90
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
18
Запасные
22
Пасвер
Ремко Пасвер
14
Поульсен
Симон Поульсен
2
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
8
Схаарс
Стейн Схаарс
6
Махер
Адам Махер
29
Перейро
Гастон Перейро
27
Бергвейн
Стевен Бергвейн