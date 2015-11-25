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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Шахтер
Донецк
Тейшейра 77
Дентиньо 83
Тейшейра 88
3:4
Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 18
Модрич 50
Карвахаль 52
Роналду 70
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
25 нояб. 2015, 22:45 МСК
25.11.2015, 22:45 МСК
среда
Бас Нейхейс
Бас Нейхейс
Главный Судья
Составы
Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
18
Ордец
Иван Ордец
90
66
Азеведо
Марсио Азеведо
64
14
Кобин
Василий Кобин
90
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
11
Марлос
Марлос
62
10
Бернард
Бернард
90
8
Фред
Фред
90
29
Тейшейра
Алекс Тейшейра
88'
77'
88'
77'
90
21
Гладкий
Александр Гладкий
74
Запасные
32
Каниболоцкий
Антон Каниболоцкий
38
Кривцов
Сергей Кривцов
9
Дентиньо
Дентиньо
83'
74
Коваленко
Виктор Коваленко
22
Эдуардо
Эдуардо
28
Тайсон
Тайсон
19
Феррейра
Факундо Феррейра
Реал
мин
13
Касилья
Кико Касилья
90
3
Пепе
Пепе
90
2
Варан
Рафаэль Варан
33
6
Начо
Начо
90
15
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
52'
52'
90
7
Роналду
Криштиану Роналду
18'
70'
18', 70'
90
19
Модрич
Лука Модрич
50'
50'
62
22
Иско
Иско
90
16
Ковачич
Матео Ковачич
90
14
Каземиро
Каземиро
90
11
Бэйл
Гарет Бэйл
71
Запасные
1
Навас
Кейлор Навас
23
Данило
Данило
8
Кроос
Тони Кроос
10
Родригес
Хамес Родригес
18
Лукас
Лукас
9
Бензема
Карим Бензема
20
Хесе
Хесе