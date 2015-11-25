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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Твумаси 19
Аничич 31
2:2
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Хименес 40
Хименес 73
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
25 нояб. 2015, 18:00 МСК
25.11.2015, 18:00 МСК
среда
Рудди Буке
Рудди Буке
Главный Судья
Составы
Астана
мин
1
Ерич
Ненад Ерич
90
33
Илич
Бранко Илич
90
44
Постников
Евгений Постников
90
5
Аничич
Марин Аничич
31'
31'
90
10
Кетевоама
Фокси Кетевоама
87
88
Каньяс
Рохер Каньяс
90
11
Мужиков
Серикжан Мужиков
90
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
6
Максимович
Неманья Максимович
90
23
Твумаси
Патрик Твумаси
19'
19'
90
89
Кабананга
Жуниор Кабананга
84
Запасные
85
Логиновский
Владимир Логиновский
2
Ахметов
Елдос Ахметов
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
24
Дедечко
Денис Дедечко
8
Жуков
Георгий Жуков
20
Кожамберды
Жакып Кожамберды
9
Щеткин
Алексей Щеткин
Бенфика
мин
12
Сезар
Жулио Сезар
90
28
Прото
Силвио Прото
65
0
Лопес
Лисандро Лопес
90
19
Элизеу
Элизеу
90
33
Жардел
Жардел
90
7
Самарис
Андреас Самарис
65
85
Саншеш
Ренату Саншеш
90
21
Пицци
Пицци
90
17
Жонас
Жонас
80
9
Хименес
Рауль Хименес
40'
73'
40', 73'
90
20
Гедеш
Гонсало Гедеш
90
Запасные
1
Эдерсон
Эдерсон
34
Алмейда
Андре Алмейда
39
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
24
Кристанте
Бриан Кристанте
11
Митроглу
Костас Митроглу
30
Талиска
Талиска
38
Сантос
Нуну Сантос