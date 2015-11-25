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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:2
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Акинфеев 66
Шюррле 87
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
25 нояб. 2015, 20:00 МСК
25.11.2015, 20:00 МСК
среда
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
66'
66'
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
73
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
46
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
18
Муса
Ахмед Муса
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
89
23
Миланов
Георгий Миланов
90
7
Тошич
Зоран Тошич
90
88
Думбия
Сейду Думбия
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
5
Васин
Виктор Васин
66
Натхо
Бибрас Натхо
19
Цауня
Александр Цауня
60
Головин
Александр Головин
8
Панченко
Кирилл Панченко
Вольфсбург
мин
1
Бенальо
Диего Бенальо
90
4
Шефер
Марсель Шефер
90
25
Налдо
Налдо
90
18
Данте
Данте
90
15
Треш
Кристиан Треш
90
7
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
60
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
22
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
11
Крузе
Макс Крузе
80
8
Виейринья
Виейринья
90
12
Дост
Бас Дост
86
Запасные
28
Кастелс
Коэн Кастелс
24
Юнг
Себастьян Юнг
34
Родригес
Рикардо Родригес
5
Клозе
Тимм Клозе
17
Шюррле
Андре Шюррле
87'
3
Бендтнер
Никлас Бендтнер