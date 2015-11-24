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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лион
Лион
Ферри 7
1:2
Матч завершен
Гент
Гент
Миличевич 32
Кулибали 90
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
24 нояб. 2015, 22:45 МСК
24.11.2015, 22:45 МСК
вторник
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
3
Бедимо
Анри Бедимо
90
5
Бишевац
Милан Бишевац
90
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
20
Рафаэл
Рафаэл
90
19
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
90
12
Ферри
Джордан Ферри
7'
7'
85
11
Геззаль
Рашид Геззаль
74
8
Толиссо
Корентен Толиссо
90
17
Мальбранк
Стид Мальбранк
64
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
15
Морель
Жереми Морель
22
Роуз
Линдсей Роуз
28
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
14
Дардер
Серхи Дардер
9
Бове
Клаудио Бове
27
Корне
Максвел Корне
Гент
мин
1
Селс
Матс Селс
90
23
Нильсен
Лассе Нильсен
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
21
Асаре
Нана Асаре
90
10
Нето
Ренато Нето
90
14
Кумс
Свен Кумс
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
19
Деягер
Брехт Деягер
82
15
Сайеф
Кеннет Сайеф
67
77
Миличевич
Даниэль Миличевич
32'
32'
90
9
Депуатр
Лоран Депуатр
90
Запасные
25
Вандербуше
Брайан Вандербуше
4
Рафинья
Рафинья
3
Витас
Урош Витас
12
Полетанович
Марко Полетанович
7
Кулибали
Калифа Кулибали
90'
27
Саймон
Мозес Саймон
26
Раман
Бенито Раман