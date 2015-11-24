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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
0:4
Матч завершен
Челси
Лондон
Кэхилл 21
Виллиан 73
Оскар 77
Зума 90
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
24 нояб. 2015, 22:45 МСК
24.11.2015, 22:45 МСК
вторник
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Маккаби
мин
95
Райкович
Предраг Райкович
90
26
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
90
31
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
20
Бен Харуш
Омри Бен Харуш
90
2
Даса
Эли Даса
90
6
Альберман
Гал Альберман
85
40
Игьебор
Носа Игьебор
90
22
Рикан
Ави Рикан
90
42
Перец
Дор Перец
90
7
Захави
Эран Захави
89
11
Бен-Хаим II
Таль Бен-Хаим II
80
Запасные
1
Лифшиц
Даниэль Лифшиц
18
Тиби
Эйтан Тиби
28
Вермут
Гиль Вермут
24
Митрович
Никола Митрович
16
Азулай
Юсеф Азулай
10
Ицхаки
Барак Ицхаки
9
Бен-Басат
Эден Бен-Басат
Челси
мин
1
Бегович
Асмир Бегович
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
21'
21'
90
26
Терри
Джон Терри
72
6
Баба
Абдул Рахман Баба
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
10
Азар
Эден Азар
69
21
Матич
Неманья Матич
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
22
Виллиан
Виллиан
73'
73'
79
8
Оскар
Оскар
77'
77'
90
19
Коста
Диего Коста
90
Запасные
27
Блэкмэн
Джамал Блэкмэн
2
Иванович
Бранислав Иванович
5
Зума
Курт Зума
90'
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
17
Педро
Педро
36
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
18
Реми
Лоик Реми