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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Порту
Порту
0:2
Матч завершен
Динамо
Киев
Ярмоленко 35
Гонсалес 64
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
24 нояб. 2015, 22:45 МСК
24.11.2015, 22:45 МСК
вторник
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Порту
мин
12
Касильяс
Икер Касильяс
90
2
Перейра
Макси Перейра
45
5
Маркано
Иван Маркано
90
21
Лаюн
Мигель Лаюн
90
3
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
8
Браими
Ясин Браими
67
22
Перейра
Данилу Перейра
90
25
Имбула
Жанелли Имбула
67
6
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
9
Абубакар
Венсан Абубакар
90
11
Тельо
Кристиан Тельо
90
Запасные
1
Элтон
Элтон
16
Эррера
Эктор Эррера
15
Эвандро
Эвандро
20
Андре Андре
Андре Андре
10
Освальдо
Пабло Освальдо
23
Буэно
Альберто Буэно
17
Корона
Хесус Корона
Динамо
мин
1
Шовковский
Александр Шовковский
90
34
Хачериди
Евгений Хачериди
90
6
Драгович
Александар Драгович
90
5
Антунеш
Антунеш
90
2
Данило Силва
Данило Силва
90
16
Сидорчук
Сергей Сидорчук
84
19
Гармаш
Денис Гармаш
90
17
Рыбалка
Сергей Рыбалка
90
10
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
35'
35'
90
11
Мораес
Алуизио Мораес
86
25
Гонсалес
Дерлис Гонсалес
64'
64'
78
Запасные
23
Рыбка
Александр Рыбка
20
Гусев
Олег Гусев
4
Велозу
Мигель Велозу
8
Петрович
Радосав Петрович
90
Бельханда
Юнес Бельханда
29
Буяльский
Виталий Буяльский
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик