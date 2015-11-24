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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Коста 8
Левандовски 16
Мюллер 20
Коман 70
4:0
Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
24 нояб. 2015, 22:45 МСК
24.11.2015, 22:45 МСК
вторник
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
13
Рафинья
Рафинья
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
28
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
21
Лам
Филипп Лам
90
23
Видаль
Артуро Видаль
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
20'
20'
90
10
Роббен
Арьен Роббен
33
9
Левандовски
Роберт Левандовски
16'
16'
56
11
Коста
Дуглас Коста
8'
8'
72
29
Коман
Кингсли Коман
70'
70'
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
8
Мартинес
Хави Мартинес
15
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
5
Бенатиа
Медхи Бенатиа
14
Алонсо
Хаби Алонсо
20
Роде
Себастьян Роде
32
Киммих
Йозуа Киммих
Олимпиакос
мин
16
Роберто
Роберто
90
6
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
78
23
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
91
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
11
Касами
Пайтим Касами
67
5
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
99
Идейе
Браун Идейе
90
92
Себа
Себа
90
90
Пардо
Фелипе Пардо
67
Запасные
37
Капино
Стефанос Капино
2
Маниатис
Яннис Маниатис
30
Салино
Леонардо Салино
10
Домингес
Алехандро Домингес
7
Фортунис
Константинос Фортунис
77
Нани
Нани
9
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон