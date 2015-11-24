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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Озил 29
Санчес 33
Санчес 69
3:0
Матч завершен
Динамо
Загреб
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
24 нояб. 2015, 22:45 МСК
24.11.2015, 22:45 МСК
вторник
Виктор Кашшаи
Виктор Кашшаи
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
82
19
Касорла
Санти Касорла
82
20
Фламини
Матье Фламини
90
11
Озил
Месут Озил
29'
29'
90
17
Санчес
Алексис Санчес
33'
69'
33', 69'
90
12
Жиру
Оливье Жиру
67
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
2
Дебюши
Матье Дебюши
3
Гиббс
Киран Гиббс
21
Чамберс
Калум Чамберс
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
54
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
Динамо
мин
34
Эдуарду
Эдуарду
90
77
Мэцел
Александру Мэцел
90
6
Пинту
Иво Пинту
90
22
Сигали
Леонардо Сигали
90
87
Таравель
Жереми Таравель
90
10
Машаду
Паулу Машаду
84
8
Антолич
Домагой Антолич
71
13
Гонсалу
Гонсалу
90
30
Рог
Марко Рог
90
11
Фернандес
Жуниор Фернандес
57
20
Пьяца
Марко Пьяца
90
Запасные
33
Микулич
Марко Микулич
3
Муса
Марио Муса
24
Чорич
Анте Чорич
18
Павичич
Домагой Павичич
4
Шовшич
Дамир Шовшич
9
Энрикес
Анджело Энрикес
2
Судани
Эль-Арби Судани