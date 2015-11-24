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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Шатов 14
Дзюба 74
2:0
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
24 нояб. 2015, 20:00 МСК
24.11.2015, 20:00 МСК
вторник
Свейн Моэн
Свейн Моэн
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
13
Нету
Луиш Нету
86
19
Смольников
Игорь Смольников
65
35
Данни
Данни
90
17
Шатов
Олег Шатов
14'
14'
83
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Халк
Халк
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
74'
74'
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
58
Зуев
Илья Зуев
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
8
Юсупов
Артур Юсупов
94
Евсеев
Алексей Евсеев
79
Троянов
Константин Троянов
92
Долгов
Павел Долгов
Валенсия
мин
26
Хауме
Хауме
90
4
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
23
Абденнур
Аймен Абденнур
90
3
Рубен Везо
Рубен Везо
90
2
Канселу
Жоау Канселу
78
21
Гомеш
Андре Гомеш
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
8
Фегули
Софиан Фегули
90
35
Перес
Энцо Перес
72
9
Алькасер
Пако Алькасер
90
37
Мир
Рафаэль Мир
57
Запасные
25
Райан
Мэтью Райан
6
Орбан
Лукас Орбан
4
Сантос
Адерлан Сантос
15
Фуэго
Хави Фуэго
20
де Пауль
Родриго де Пауль
12
Данило
Данило
22
Мина
Санти Мина