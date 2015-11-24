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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Гордейчук 2
1:1
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Мехмеди 68
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
24 нояб. 2015, 20:00 МСК
24.11.2015, 20:00 МСК
вторник
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы
БАТЭ
мин
16
Черник
Сергей Черник
90
18
Мозолевский
Дмитрий Мозолевский
90
15
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
90
33
Поляков
Денис Поляков
90
25
Младенович
Филип Младенович
90
19
Милунович
Неманья Милунович
90
81
Глеб
Александр Глеб
73
8
Володько
Александр Володько
78
62
Гордейчук
Михаил Гордейчук
2'
2'
90
5
Яблонский
Евгений Яблонский
90
17
Риос
Алексей Риос
45
Запасные
34
Сороко
Артем Сороко
4
Дубра
Каспарс Дубра
42
Володько
Максим Володько
9
Алексиевич
Илья Алексиевич
7
Карницкий
Александр Карницкий
10
Николич
Неманья Николич
11
Йевтич
Александар Йевтич
Байер
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
26
Донати
Джулио Донати
90
4
Та
Джонатан Та
90
2
Рамальо
Андре Рамальо
90
18
Венделл
Венделл
90
44
Кампль
Кевин Кампль
90
23
Крамер
Кристоф Крамер
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
78
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
68'
68'
89
7
Чичарито
Чичарито
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
90
Запасные
25
Крешич
Дарио Крешич
22
Йеллделл
Давид Йеллделл
17
Бениш
Себастьян Бениш
35
Юрченко
Владлен Юрченко
24
Рю Сын-Ву
Рю Сын-Ву
37
Фрай
Марлон Фрай
19
Брандт
Юлиан Брандт