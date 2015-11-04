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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Гент
Гент
Кумс 49
1:0
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
4 нояб. 2015, 22:45 МСК
4.11.2015, 22:45 МСК
среда
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Гент
мин
1
Селс
Матс Селс
90
23
Нильсен
Лассе Нильсен
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
21
Асаре
Нана Асаре
90
10
Нето
Ренато Нето
90
14
Кумс
Свен Кумс
49'
49'
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
19
Деягер
Брехт Деягер
90
15
Сайеф
Кеннет Сайеф
55
77
Миличевич
Даниэль Миличевич
90
9
Депуатр
Лоран Депуатр
90
Запасные
25
Вандербуше
Брайан Вандербуше
4
Рафинья
Рафинья
5
Йоханссон
Эрик Йоханссон
12
Полетанович
Марко Полетанович
7
Кулибали
Калифа Кулибали
27
Саймон
Мозес Саймон
26
Раман
Бенито Раман
Валенсия
мин
26
Хауме
Хауме
90
5
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
19
Барраган
Антонио Барраган
90
31
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
4
Сантос
Адерлан Сантос
90
15
Фуэго
Хави Фуэго
63
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
8
Фегули
Софиан Фегули
70
35
Перес
Энцо Перес
90
9
Алькасер
Пако Алькасер
90
22
Мина
Санти Мина
46
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
3
Рубен Везо
Рубен Везо
2
Канселу
Жоау Канселу
21
Гомеш
Андре Гомеш
20
де Пауль
Родриго де Пауль
12
Данило
Данило
11
Пьятти
Пабло Пьятти