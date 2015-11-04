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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лион
Лион
0:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 25
Дзюба 58
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
4 нояб. 2015, 22:45 МСК
4.11.2015, 22:45 МСК
среда
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Лион
мин
16
Лопеш
Антони Лопеш
90
3
Бедимо
Анри Бедимо
90
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
23
Умтити
Самуэль Умтити
90
13
Жалле
Кристоф Жалле
60
14
Дардер
Серхи Дардер
77
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
24
Толиссо
Корентен Толиссо
90
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
19
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
90
9
Бове
Клаудио Бове
69
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
15
Морель
Жереми Морель
20
Рафаэл
Рафаэл
17
Мальбранк
Стид Мальбранк
28
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
12
Ферри
Джордан Ферри
27
Корне
Максвел Корне
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
73
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
13
Нету
Луиш Нету
90
2
Анюков
Александр Анюков
90
35
Данни
Данни
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
80
17
Шатов
Олег Шатов
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Халк
Халк
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
25'
58'
25', 58'
83
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
19
Смольников
Игорь Смольников
58
Зуев
Илья Зуев
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
8
Юсупов
Артур Юсупов
94
Евсеев
Алексей Евсеев
92
Долгов
Павел Долгов