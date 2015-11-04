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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Драгович 34
Виллиан 83
2:1
Матч завершен
Динамо
Киев
Драгович 77
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
4 нояб. 2015, 22:45 МСК
4.11.2015, 22:45 МСК
среда
Павел Краловец
Павел Краловец
Главный Судья
Составы
Челси
мин
1
Бегович
Асмир Бегович
90
26
Терри
Джон Терри
90
5
Зума
Курт Зума
90
6
Баба
Абдул Рахман Баба
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
21
Матич
Неманья Матич
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
79
22
Виллиан
Виллиан
83'
83'
90
7
Рамирес
Рамирес
90
8
Оскар
Оскар
79
19
Коста
Диего Коста
90
Запасные
46
Блэкмэн
Джамал Блэкмэн
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
7
Педро
Педро
10
Азар
Эден Азар
35
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
36
Кенеди
Роберт Кенеди
18
Реми
Лоик Реми
Динамо
мин
1
Шовковский
Александр Шовковский
90
34
Хачериди
Евгений Хачериди
90
6
Драгович
Александар Драгович
77'
34'
77'
34'
90
5
Антунеш
Антунеш
90
24
Вида
Домагой Вида
90
16
Сидорчук
Сергей Сидорчук
46
17
Рыбалка
Сергей Рыбалка
90
29
Буяльский
Виталий Буяльский
90
10
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
22
Кравец
Артем Кравец
56
25
Гонсалес
Дерлис Гонсалес
90
Запасные
23
Рыбка
Александр Рыбка
20
Гусев
Олег Гусев
7
Морозюк
Николай Морозюк
4
Велозу
Мигель Велозу
14
Петрович
Радосав Петрович
19
Гармаш
Денис Гармаш
10
Мораес
Алуизио Мораес