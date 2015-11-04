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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
Захави 75
1:3
Матч завершен
Порту
Порту
Тельо 19
Андре Андре 49
Лаюн 72
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
4 нояб. 2015, 22:45 МСК
4.11.2015, 22:45 МСК
среда
Анастасиос Сидиропулос
Анастасиос Сидиропулос
Главный Судья
Составы
Маккаби
мин
95
Райкович
Предраг Райкович
90
26
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
90
31
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
20
Бен Харуш
Омри Бен Харуш
46
18
Тиби
Эйтан Тиби
90
6
Альберман
Гал Альберман
90
28
Вермут
Гиль Вермут
46
18
Рикан
Ави Рикан
90
42
Перец
Дор Перец
82
7
Захави
Эран Захави
75'
75'
90
11
Бен-Хаим II
Таль Бен-Хаим II
90
Запасные
1
Лифшиц
Даниэль Лифшиц
3
Шпунгин
Юваль Шпунгин
40
Игьебор
Носа Игьебор
24
Митрович
Никола Митрович
15
Мича
Дор Мича
16
Азулай
Юсеф Азулай
5
Бен-Басат
Эден Бен-Басат
Порту
мин
12
Касильяс
Икер Касильяс
90
2
Перейра
Макси Перейра
90
5
Маркано
Иван Маркано
90
21
Лаюн
Мигель Лаюн
72'
72'
90
3
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
22
Перейра
Данилу Перейра
90
15
Эвандро
Эвандро
62
20
Андре Андре
Андре Андре
49'
49'
89
36
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
99
Абубакар
Венсан Абубакар
90
11
Тельо
Кристиан Тельо
19'
19'
76
Запасные
1
Элтон
Элтон
16
Эррера
Эктор Эррера
25
Имбула
Жанелли Имбула
23
Буэно
Альберто Буэно
7
Варела
Сильвестр Варела
17
Корона
Хесус Корона
19
Силва
Андре Силва