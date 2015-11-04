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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Пардо 65
Пардо 90
2:1
Матч завершен
Динамо
Загреб
Ходжич 21
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
4 нояб. 2015, 22:45 МСК
4.11.2015, 22:45 МСК
среда
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Олимпиакос
мин
16
Роберто
Роберто
90
3
Ботиа
Альберто Ботиа
51
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
23
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
11
Касами
Пайтим Касами
81
25
Фортунис
Константинос Фортунис
90
5
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
99
Идейе
Браун Идейе
90
92
Себа
Себа
90
27
Эрнани
Эрнани
64
Запасные
37
Капино
Стефанос Капино
6
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
30
Салино
Леонардо Салино
91
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
17
Пулидо
Алан Пулидо
9
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
90
Пардо
Фелипе Пардо
65', 90'
Динамо
мин
34
Эдуарду
Эдуарду
90
71
Мэцел
Александру Мэцел
90
87
Таравель
Жереми Таравель
90
10
Машаду
Паулу Машаду
90
19
Пиварич
Йосип Пиварич
90
8
Антолич
Домагой Антолич
90
23
Гонсалу
Гонсалу
90
30
Рог
Марко Рог
90
11
Фернандес
Жуниор Фернандес
88
20
Пьяца
Марко Пьяца
80
15
Ходжич
Армин Ходжич
21'
21'
57
Запасные
1
Йежина
Антонио Йежина
22
Сигали
Леонардо Сигали
3
Муса
Марио Муса
24
Чорич
Анте Чорич
18
Павичич
Домагой Павичич
4
Шовшич
Дамир Шовшич
9
Энрикес
Анджело Энрикес