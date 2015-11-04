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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 10
Мюллер 29
Алаба 44
Роббен 55
Мюллер 89
5:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Жиру 69
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
4 нояб. 2015, 22:45 МСК
4.11.2015, 22:45 МСК
среда
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
8
Мартинес
Хави Мартинес
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
68
27
Алаба
Давид Алаба
44'
44'
90
21
Лам
Филипп Лам
90
3
Алонсо
Хаби Алонсо
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
29'
89'
29', 89'
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
10'
10'
71
11
Коста
Дуглас Коста
90
29
Коман
Кингсли Коман
55
Запасные
1
Ульрайх
Свен Ульрайх
13
Рафинья
Рафинья
28
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
5
Бенатиа
Медхи Бенатиа
10
Роббен
Арьен Роббен
55'
23
Видаль
Артуро Видаль
32
Киммих
Йозуа Киммих
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
2
Дебюши
Матье Дебюши
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
19
Касорла
Санти Касорла
87
34
Коклен
Франсис Коклен
90
11
Озил
Месут Озил
90
17
Санчес
Алексис Санчес
90
12
Жиру
Оливье Жиру
69'
69'
85
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
59
Запасные
49
Мейси
Мэтт Мейси
3
Гиббс
Киран Гиббс
6
Косиельни
Лоран Косиельни
21
Чамберс
Калум Чамберс
20
Фламини
Матье Фламини
54
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
45
Ивоби
Алекс Ивоби