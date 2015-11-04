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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Салах 2
Джеко 29
Пьянич 80
3:2
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Мехмеди 46
Чичарито 51
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
4 нояб. 2015, 22:45 МСК
4.11.2015, 22:45 МСК
среда
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
21
Динь
Люка Динь
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
56
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
80'
80'
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
9
Джеко
Эдин Джеко
29'
29'
90
27
Жервиньо
Жервиньо
68
11
Салах
Мохамед Салах
2'
2'
90
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
13
Майкон
Майкон
35
Торосидис
Василис Торосидис
5
Кастан
Леандро Кастан
21
Ванкер
Вильям Ванкер
24
Фальке
Яго Фальке
7
Итурбе
Хуан Итурбе
Байер
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
21
Топрак
Омер Топрак
90
14
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
26
Донати
Джулио Донати
90
4
Та
Джонатан Та
90
18
Венделл
Венделл
90
44
Кампль
Кевин Кампль
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
11
Кисслинг
Штефан Кисслинг
46
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
46'
46'
88
7
Чичарито
Чичарито
51'
51'
90
Запасные
25
Крешич
Дарио Крешич
17
Бениш
Себастьян Бениш
2
Рамальо
Андре Рамальо
35
Юрченко
Владлен Юрченко
23
Крамер
Кристоф Крамер
38
Беллараби
Карим Беллараби
19
Брандт
Юлиан Брандт