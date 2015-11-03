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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Джонсон 18
1:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Лихтштайнер 44
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
3 нояб. 2015, 22:45 МСК
3.11.2015, 22:45 МСК
вторник
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
15
Домингес
Альваро Домингес
90
3
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
13
Штиндль
Ларс Штиндль
90
19
Джонсон
Фабиан Джонсон
18'
18'
85
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
16
Траоре
Ибрахима Траоре
90
34
Джака
Гранит Джака
90
8
Дауд
Махмуд Дауд
90
11
Раффаэл
Раффаэл
90
Запасные
33
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
4
Брауверс
Роел Брауверс
18
Шульц
Марвин Шульц
10
Азар
Торган Азар
9
Дрмич
Йосип Дрмич
31
Хргота
Бранимир Хргота
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
44'
44'
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
11
Эрнанес
Эрнанес
90
27
Стураро
Стефано Стураро
87
10
Погба
Поль Погба
90
9
Мората
Альваро Мората
75
21
Дибала
Пауло Дибала
63
Запасные
25
Нето
Нето
15
Барцальи
Андреа Барцальи
12
Сандро
Алекс Сандро
18
Лемина
Марио Лемина
17
Манджукич
Марио Манджукич
7
Дзадза
Симоне Дзадза
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо