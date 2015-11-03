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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Тремулинас 25
1:3
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Стерлинг 8
Фернандиньо 11
Бони 36
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
3 нояб. 2015, 22:45 МСК
3.11.2015, 22:45 МСК
вторник
Свейн Моэн
Свейн Моэн
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
1
Серхио Рико
Серхио Рико
90
2
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
25'
25'
90
3
Рами
Адиль Рами
90
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
23
Коке
Коке
56
19
Банега
Эвер Банега
90
8
Иборра
Висенте Иборра
45
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
20
Витоло
Витоло
90
24
Льоренте
Фернандо Льоренте
64
22
Коноплянка
Евгений Коноплянка
90
Запасные
31
Сорья
Давид Сорья
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
25
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
7
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
11
Иммобиле
Чиро Иммобиле
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
4
Компани
Венсан Компани
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
3
Санья
Бакари Санья
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
11'
11'
90
42
Туре
Яя Туре
90
6
Фернандо
Фернандо
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
8'
8'
73
15
Навас
Хесус Навас
90
14
Бони
Вильфрид Бони
36'
36'
86
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
26
Демикелис
Мартин Демикелис
22
Клиши
Гаэль Клиши
20
Мангала
Эльяким Мангала
18
Делф
Фабиан Делф
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
62
Баркер
Брэндон Баркер