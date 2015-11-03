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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Астана
Нур-Султан
0:0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
3 нояб. 2015, 18:00 МСК
3.11.2015, 18:00 МСК
вторник
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Астана
мин
1
Ерич
Ненад Ерич
90
33
Илич
Бранко Илич
90
44
Постников
Евгений Постников
90
5
Аничич
Марин Аничич
90
10
Кетевоама
Фокси Кетевоама
90
88
Каньяс
Рохер Каньяс
90
11
Мужиков
Серикжан Мужиков
78
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
6
Максимович
Неманья Максимович
90
22
Джолчиев
Бауржан Джолчиев
90
89
Кабананга
Жуниор Кабананга
80
Запасные
85
Логиновский
Владимир Логиновский
2
Ахметов
Елдос Ахметов
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
24
Дедечко
Денис Дедечко
8
Жуков
Георгий Жуков
12
Пикалкин
Игорь Пикалкин
9
Щеткин
Алексей Щеткин
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
4
Сикейра
Гильерме Сикейра
90
2
Годин
Диего Годин
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
14
Габи
Габи
90
5
Тиагу
Тиагу
90
6
Коке
Коке
82
17
Ньигес
Сауль Ньигес
73
9
Торрес
Фернандо Торрес
64
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
3
Луис
Филипе Луис
15
Савич
Стефан Савич
10
Торрес
Оливер Торрес
21
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
22
Томас
Томас
11
Мартинес
Джексон Мартинес