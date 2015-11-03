Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Жонас 52
Луизао 67
2:1
Матч завершен
Галатасарай
Стамбул
Подольски 58
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
3 нояб. 2015, 22:45 МСК
3.11.2015, 22:45 МСК
вторник
Милорад Мажич
Милорад Мажич
Главный Судья
Составы
Бенфика
мин
12
Сезар
Жулио Сезар
90
19
Элизеу
Элизеу
90
28
Силвиу
Силвиу
90
4
Луизао
Луизао
67'
67'
90
33
Жардел
Жардел
90
34
Алмейда
Андре Алмейда
90
10
Гайтан
Николас Гайтан
90
17
Жонас
Жонас
52'
52'
81
9
Хименес
Рауль Хименес
90
30
Талиска
Талиска
90
20
Гедеш
Гонсало Гедеш
73
Запасные
1
Эдерсон
Эдерсон
2
Лопес
Лисандро Лопес
39
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
24
Кристанте
Бриан Кристанте
85
Саншеш
Ренату Саншеш
23
Таарабт
Адель Таарабт
21
Пицци
Пицци
Галатасарай
мин
1
Муслера
Фернандо Муслера
90
21
Шеджу
Орельен Шеджу
90
55
Сариоглу
Сабри Сариоглу
90
22
Балта
Хакан Балта
90
29
Адин
Олкан Адин
90
64
Денайе
Джейсон Денайе
74
11
Подольски
Лукас Подольски
58'
58'
90
8
Инан
Селчук Инан
90
5
Киса
Билал Киса
69
10
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
17
Йилмаз
Бурак Йилмаз
74
Запасные
99
Генен
Дженк Генен
26
Кайя
Семих Кайя
6
Карачан
Чем Карачан
7
Озтекин
Ясин Озтекин
52
Чолак
Эмре Чолак
9
Булут
Умут Булут
18
Гюмюш
Зинан Гюмюш