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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
Локадия 55
Де Йонг 86
2:0
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
3 нояб. 2015, 22:45 МСК
3.11.2015, 22:45 МСК
вторник
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы
ПСВ
мин
1
Зут
Йерун Зут
90
3
Морено
Эктор Морено
90
5
Брума
Джеффри Брума
90
20
Бренет
Джошуа Бренет
90
4
Ариас
Сантьяго Ариас
90
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
10
Махер
Адам Махер
74
6
Проппер
Дэйви Проппер
90
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
86'
86'
90
19
Локадия
Юрген Локадия
55'
55'
75
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
83
Запасные
22
Пасвер
Ремко Пасвер
2
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
29
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
30
де Вейс
Йорди де Вейс
8
Схаарс
Стейн Схаарс
7
Перейро
Гастон Перейро
27
Бергвейн
Стевен Бергвейн
Вольфсбург
мин
1
Бенальо
Диего Бенальо
90
25
Налдо
Налдо
90
24
Юнг
Себастьян Юнг
90
34
Родригес
Рикардо Родригес
90
5
Клозе
Тимм Клозе
90
22
Густаво
Луис Густаво
90
17
Шюррле
Андре Шюррле
65
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
69
7
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
12
Дост
Бас Дост
69
Запасные
28
Кастелс
Коэн Кастелс
4
Шефер
Марсель Шефер
15
Треш
Кристиан Треш
18
Данте
Данте
8
Виейринья
Виейринья
10
Дракслер
Юлиан Дракслер
3
Бендтнер
Никлас Бендтнер