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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Руни 78
1:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
3 нояб. 2015, 22:45 МСК
3.11.2015, 22:45 МСК
вторник
Шимон Марциняк
Шимон Марциняк
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
5
Рохо
Маркос Рохо
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
18
Янг
Эшли Янг
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
65
31
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
88
16
Кэррик
Майкл Кэррик
90
35
Лингард
Джесси Лингард
90
8
Мата
Хуан Мата
73
10
Руни
Уэйн Руни
78'
78'
90
Запасные
16
Ромеро
Серхио Ромеро
36
Дармиан
Маттео Дармиан
4
Джонс
Фил Джонс
27
Феллайни
Маруан Феллайни
21
Эррера
Андер Эррера
44
Перейра
Андреас Перейра
7
Депай
Мемфис Депай
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
23
Миланов
Георгий Миланов
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
84
66
Натхо
Бибрас Натхо
55
7
Тошич
Зоран Тошич
75
18
Муса
Ахмед Муса
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
5
Васин
Виктор Васин
60
Головин
Александр Головин
8
Панченко
Кирилл Панченко
88
Думбия
Сейду Думбия