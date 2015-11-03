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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Шахтер
Донецк
Гладкий 29
Срна 48
Эдуардо 55
Тейшейра 73
4:0
Матч завершен
Мальме
Мальме
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
3 нояб. 2015, 22:45 МСК
3.11.2015, 22:45 МСК
вторник
Овидиу Хэцеган
Овидиу Хэцеган
Главный Судья
Составы
Шахтер
мин
32
Каниболоцкий
Антон Каниболоцкий
90
5
Кучер
Александр Кучер
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
66
Азеведо
Марсио Азеведо
90
33
Срна
Дарио Срна
48'
48'
90
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
11
Марлос
Марлос
90
10
Бернард
Бернард
75
8
Фред
Фред
69
29
Тейшейра
Алекс Тейшейра
73'
73'
90
21
Гладкий
Александр Гладкий
29'
29'
45
Запасные
30
Пятов
Андрей Пятов
18
Ордец
Иван Ордец
9
Дентиньо
Дентиньо
74
Коваленко
Виктор Коваленко
22
Эдуардо
Эдуардо
55'
28
Тайсон
Тайсон
19
Феррейра
Факундо Феррейра
Мальме
мин
1
Виланд
Йохан Виланд
90
17
Бенгтссон
Расмус Бенгтссон
90
21
Арнасон
Кэри Арнасон
90
3
Тиннерхольм
Антон Тиннерхольм
90
2
Конате
Па Конате
90
8
Аду
Энох-Кофи Аду
90
20
Родич
Владимир Родич
90
6
Левицки
Оскар Левицки
11
9
Розенберг
Маркус Розенберг
90
23
Бергет
Жо Инге Бергет
45
28
Джурдич
Никола Джурдич
74
Запасные
29
Андерссон
Фредрик Андерссон
13
Йотун
Йошимар Йотун
25
Карвальо
Фелипе Карвальо
26
Виндхейм
Андреас Виндхейм
19
Эйкрем
Магнус Эйкрем
5
Ракип
Эрдаль Ракип
11
Мехмети
Агон Мехмети