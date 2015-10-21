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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Рами 36
Де Брюйне 90
2:1
Матч завершен
Севилья
Севилья
Коноплянка 30
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
21 окт. 2015, 22:45 МСК
21.10.2015, 22:45 МСК
среда
Бас Нейхейс
Бас Нейхейс
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
20
Мангала
Эльяким Мангала
90
23
Отаменди
Николас Отаменди
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
60
3
Санья
Бакари Санья
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
42
Туре
Яя Туре
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90'
90'
90
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
15
Навас
Хесус Навас
90
14
Бони
Вильфрид Бони
76
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
26
Демикелис
Мартин Демикелис
4
Компани
Венсан Компани
11
Коларов
Александар Коларов
6
Фернандо
Фернандо
73
Глендон
Джордж Глендон
62
Баркер
Брэндон Баркер
Севилья
мин
29
Серхио Рико
Серхио Рико
90
28
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
3
Рами
Адиль Рами
36'
36'
90
15
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
23
Коке
Коке
84
19
Банега
Эвер Банега
66
12
Иборра
Висенте Иборра
90
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
20
Витоло
Витоло
90
7
Гамейро
Кевин Гамейро
90
22
Коноплянка
Евгений Коноплянка
30'
30'
78
Запасные
30
Сорья
Давид Сорья
17
Андреолли
Марко Андреолли
0
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
7
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
24
Льоренте
Фернандо Льоренте