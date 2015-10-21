Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ювентус
Турин
0:0
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
21 окт. 2015, 21:45 МСК
21.10.2015, 21:45 МСК
среда
Крейг Александер Томсон
Крейг Александер Томсон
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Сандро
Алекс Сандро
90
6
Хедира
Сами Хедира
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
6
Погба
Поль Погба
90
9
Манджукич
Марио Манджукич
70
23
Куадрадо
Хуан Куадрадо
60
9
Мората
Альваро Мората
81
Запасные
25
Нето
Нето
33
Эвра
Патрис Эвра
24
Ругани
Даниэле Ругани
88
Эрнанес
Эрнанес
37
Перейра
Роберто Перейра
10
Дзадза
Симоне Дзадза
9
Дибала
Пауло Дибала
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
15
Домингес
Альваро Домингес
90
27
Корб
Юлиан Корб
90
3
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
13
Штиндль
Ларс Штиндль
90
19
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
8
Траоре
Ибрахима Траоре
82
34
Джака
Гранит Джака
90
6
Дауд
Махмуд Дауд
88
11
Раффаэл
Раффаэл
74
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
24
Янчке
Тони Янчке
16
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
26
Азар
Торган Азар
9
Дрмич
Йосип Дрмич
31
Хргота
Бранимир Хргота
28
Хан
Андре Хан