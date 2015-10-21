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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Галатасарай
Стамбул
Инан 19
Подольски 33
2:1
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Гайтан 2
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
21 окт. 2015, 21:45 МСК
21.10.2015, 21:45 МСК
среда
Уильям Коллам
Уильям Коллам
Главный Судья
Составы
Галатасарай
мин
1
Муслера
Фернандо Муслера
90
21
Шеджу
Орельен Шеджу
90
55
Сариоглу
Сабри Сариоглу
90
22
Балта
Хакан Балта
90
23
Кароль
Лионель Кароль
90
11
Подольски
Лукас Подольски
33'
33'
90
23
Озтекин
Ясин Озтекин
59
8
Инан
Селчук Инан
19'
19'
90
5
Киса
Билал Киса
90
10
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
9
Булут
Умут Булут
78
Запасные
99
Генен
Дженк Генен
26
Кайя
Семих Кайя
29
Адин
Олкан Адин
52
Чолак
Эмре Чолак
14
Родригес
Хосе Родригес
17
Йилмаз
Бурак Йилмаз
18
Гюмюш
Зинан Гюмюш
Бенфика
мин
20
Сезар
Жулио Сезар
90
19
Элизеу
Элизеу
66
28
Силвиу
Силвиу
82
4
Луизао
Луизао
90
33
Жардел
Жардел
90
34
Алмейда
Андре Алмейда
90
10
Гайтан
Николас Гайтан
2'
2'
90
7
Самарис
Андреас Самарис
90
17
Жонас
Жонас
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90
78
Гедеш
Гонсало Гедеш
76
Запасные
1
Эдерсон
Эдерсон
2
Лопес
Лисандро Лопес
5
Фейса
Любомир Фейса
31
Андраде
Виктор Андраде
11
Митроглу
Костас Митроглу
21
Пицци
Пицци
30
Талиска
Талиска