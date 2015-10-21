Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Ньигес 23
Мартинес 29
Торрес 63
Дедечко 89
4:0
Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
21 окт. 2015, 21:45 МСК
21.10.2015, 21:45 МСК
среда
Алексей Кульбаков
Алексей Кульбаков
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
3
Сикейра
Гильерме Сикейра
90
2
Годин
Диего Годин
90
15
Савич
Стефан Савич
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
14
Габи
Габи
90
5
Тиагу
Тиагу
46
17
Ньигес
Сауль Ньигес
23'
23'
90
17
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
58
9
Мартинес
Джексон Мартинес
29'
29'
67
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
3
Луис
Филипе Луис
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
6
Коке
Коке
10
Торрес
Оливер Торрес
63'
19
Торрес
Фернандо Торрес
16
Корреа
Анхель Корреа
Астана
мин
1
Ерич
Ненад Ерич
90
33
Илич
Бранко Илич
90
44
Постников
Евгений Постников
90
2
Ахметов
Елдос Ахметов
90
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
90
10
Кетевоама
Фокси Кетевоама
90
24
Дедечко
Денис Дедечко
89'
89'
90
11
Мужиков
Серикжан Мужиков
84
8
Жуков
Георгий Жуков
64
9
Щеткин
Алексей Щеткин
80
89
Кабананга
Жуниор Кабананга
90
Запасные
85
Логиновский
Владимир Логиновский
28
Кульбеков
Биржан Кульбеков
20
Кожамберды
Жакып Кожамберды
12
Пикалкин
Игорь Пикалкин