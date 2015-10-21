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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Дост 46
Крузе 57
2:0
Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
21 окт. 2015, 21:45 МСК
21.10.2015, 21:45 МСК
среда
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
1
Бенальо
Диего Бенальо
90
25
Налдо
Налдо
90
18
Данте
Данте
90
34
Родригес
Рикардо Родригес
90
22
Густаво
Луис Густаво
90
15
Треш
Кристиан Треш
90
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
85
7
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
73
10
Дракслер
Юлиан Дракслер
80
12
Дост
Бас Дост
46'
46'
90
10
Крузе
Макс Крузе
57'
57'
90
Запасные
20
Кастелс
Коэн Кастелс
4
Шефер
Марсель Шефер
24
Юнг
Себастьян Юнг
8
Виейринья
Виейринья
5
Клозе
Тимм Клозе
17
Шюррле
Андре Шюррле
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
ПСВ
мин
1
Зут
Йерун Зут
90
14
Поульсен
Симон Поульсен
74
3
Морено
Эктор Морено
90
5
Брума
Джеффри Брума
90
20
Бренет
Джошуа Бренет
90
29
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
73
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
6
Махер
Адам Махер
90
6
Проппер
Дэйви Проппер
90
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
81
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
90
Запасные
22
Пасвер
Ремко Пасвер
2
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
30
де Вейс
Йорди де Вейс
8
Схаарс
Стейн Схаарс
23
Влут
Рай Влут
7
Перейро
Гастон Перейро
17
Локадия
Юрген Локадия