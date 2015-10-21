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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Думбия 15
1:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Марсьяль 65
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
21 окт. 2015, 21:45 МСК
21.10.2015, 21:45 МСК
среда
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
41
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
25
Еременко
Роман Еременко
83
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
86
7
Тошич
Зоран Тошич
90
88
Думбия
Сейду Думбия
15'
15'
90
18
Муса
Ахмед Муса
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
19
Цауня
Александр Цауня
23
Миланов
Георгий Миланов
60
Головин
Александр Головин
8
Панченко
Кирилл Панченко
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
5
Рохо
Маркос Рохо
63
31
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
46
4
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
21
Эррера
Андер Эррера
90
35
Лингард
Джесси Лингард
79
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
10
Руни
Уэйн Руни
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
65'
65'
90
Запасные
16
Ромеро
Серхио Ромеро
36
Дармиан
Маттео Дармиан
17
Блинд
Дейли Блинд
16
Кэррик
Майкл Кэррик
8
Мата
Хуан Мата
27
Феллайни
Маруан Феллайни
7
Депай
Мемфис Депай