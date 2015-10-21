Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Мальме
Мальме
Розенберг 17
1:0
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
21 окт. 2015, 21:45 МСК
21.10.2015, 21:45 МСК
среда
Анастасиос Сидиропулос
Анастасиос Сидиропулос
Главный Судья
Составы
Мальме
мин
1
Виланд
Йохан Виланд
90
20
Бенгтссон
Расмус Бенгтссон
90
4
Арнасон
Кэри Арнасон
90
3
Тиннерхольм
Антон Тиннерхольм
90
32
Конате
Па Конате
90
8
Аду
Энох-Кофи Аду
90
20
Родич
Владимир Родич
79
6
Левицки
Оскар Левицки
90
9
Розенберг
Маркус Розенберг
17'
17'
90
23
Бергет
Жо Инге Бергет
90
28
Джурдич
Никола Джурдич
88
Запасные
29
Андерссон
Фредрик Андерссон
26
Виндхейм
Андреас Виндхейм
31
Брорссон
Франц Брорссон
19
Эйкрем
Магнус Эйкрем
31
Ракип
Эрдаль Ракип
26
Мехмети
Агон Мехмети
22
Сана
Тобиас Сана
Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
90
5
Кучер
Александр Кучер
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
31
Исмаили
Исмаили
90
33
Срна
Дарио Срна
90
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
11
Марлос
Марлос
71
10
Бернард
Бернард
90
8
Фред
Фред
90
29
Тейшейра
Алекс Тейшейра
90
21
Гладкий
Александр Гладкий
81
Запасные
32
Каниболоцкий
Антон Каниболоцкий
18
Ордец
Иван Ордец
89
Дентиньо
Дентиньо
26
Коваленко
Виктор Коваленко
22
Эдуардо
Эдуардо
7
Нем
Веллингтон Нем
19
Феррейра
Факундо Феррейра