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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Фегули 15
Митрович 72
2:1
Матч завершен
Гент
Гент
Фоке 40
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
20 окт. 2015, 21:45 МСК
20.10.2015, 21:45 МСК
вторник
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
26
Хауме
Хауме
90
31
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
5
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
2
Канселу
Жоау Канселу
90
4
Сантос
Адерлан Сантос
90
15
Фуэго
Хави Фуэго
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
68
8
Фегули
Софиан Фегули
15'
15'
90
21
Гомеш
Андре Гомеш
90
9
Алькасер
Пако Алькасер
82
22
Мина
Санти Мина
61
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
19
Барраган
Антонио Барраган
6
Орбан
Лукас Орбан
35
Перес
Энцо Перес
12
Данило
Данило
11
Пьятти
Пабло Пьятти
17
Родриго
Родриго
Гент
мин
1
Селс
Матс Селс
90
23
Нильсен
Лассе Нильсен
90
13
Митрович
Стефан Митрович
72'
72'
90
21
Асаре
Нана Асаре
90
10
Нето
Ренато Нето
90
14
Кумс
Свен Кумс
90
32
Фоке
Томас Фоке
40'
40'
90
8
Маттон
Томас Маттон
84
15
Сайеф
Кеннет Сайеф
90
77
Миличевич
Даниэль Миличевич
90
9
Депуатр
Лоран Депуатр
90
Запасные
25
Вандербуше
Брайан Вандербуше
4
Рафинья
Рафинья
5
Йоханссон
Эрик Йоханссон
12
Полетанович
Марко Полетанович
28
Педерсен
Никлас Педерсен
27
Саймон
Мозес Саймон
26
Раман
Бенито Раман