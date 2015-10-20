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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 3
Халк 56
Данни 82
3:1
Матч завершен
Лион
Лион
Ляказетт 49
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
20 окт. 2015, 21:45 МСК
20.10.2015, 21:45 МСК
вторник
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
2
Анюков
Александр Анюков
90
35
Данни
Данни
82'
82'
87
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
84
17
Шатов
Олег Шатов
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Халк
Халк
56'
56'
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
3'
3'
75
Запасные
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
52
Иванов
Андрей Иванов
13
Нету
Луиш Нету
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
8
Юсупов
Артур Юсупов
94
Евсеев
Алексей Евсеев
92
Долгов
Павел Долгов
Лион
мин
16
Лопеш
Антони Лопеш
90
15
Морель
Жереми Морель
90
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
23
Умтити
Самуэль Умтити
90
13
Жалле
Кристоф Жалле
90
20
Рафаэл
Рафаэл
83
19
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
90
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
12
Ферри
Джордан Ферри
71
24
Толиссо
Корентен Толиссо
90
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
49'
49'
80
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
4
Коне
Бакари Коне
17
Мальбранк
Стид Мальбранк
11
Геззаль
Рашид Геззаль
14
Дардер
Серхи Дардер
9
Бове
Клаудио Бове
27
Корне
Максвел Корне