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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Киев
0:0
Матч завершен
Челси
Лондон
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
20 окт. 2015, 21:45 МСК
20.10.2015, 21:45 МСК
вторник
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шовковский
Александр Шовковский
90
24
Вида
Домагой Вида
90
34
Хачериди
Евгений Хачериди
90
6
Драгович
Александар Драгович
90
2
Данило Силва
Данило Силва
90
25
Гонсалес
Дерлис Гонсалес
90
16
Сидорчук
Сергей Сидорчук
90
17
Рыбалка
Сергей Рыбалка
90
29
Буяльский
Виталий Буяльский
83
10
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
22
Кравец
Артем Кравец
78
Запасные
23
Рыбка
Александр Рыбка
5
Антунеш
Антунеш
20
Гусев
Олег Гусев
4
Велозу
Мигель Велозу
14
Петрович
Радосав Петрович
19
Гармаш
Денис Гармаш
10
Мораес
Алуизио Мораес
Челси
мин
1
Бегович
Асмир Бегович
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
26
Терри
Джон Терри
90
6
Зума
Курт Зума
90
10
Азар
Эден Азар
90
21
Матич
Неманья Матич
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
74
22
Виллиан
Виллиан
90
7
Рамирес
Рамирес
90
19
Коста
Диего Коста
90
Запасные
46
Блэкмэн
Джамал Блэкмэн
6
Баба
Абдул Рахман Баба
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
8
Оскар
Оскар
14
Траоре
Бертран Траоре
36
Кенеди
Роберт Кенеди
9
Фалькао
Радамель Фалькао