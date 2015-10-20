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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Порту
Порту
Абубакар 37
Браими 41
2:0
Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
20 окт. 2015, 21:45 МСК
20.10.2015, 21:45 МСК
вторник
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы
Порту
мин
12
Касильяс
Икер Касильяс
90
2
Перейра
Макси Перейра
90
5
Маркано
Иван Маркано
90
21
Лаюн
Мигель Лаюн
90
3
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
8
Браими
Ясин Браими
41'
41'
84
25
Имбула
Жанелли Имбула
54
20
Андре Андре
Андре Андре
90
36
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
99
Абубакар
Венсан Абубакар
37'
37'
90
17
Корона
Хесус Корона
54
Запасные
1
Элтон
Элтон
22
Перейра
Данилу Перейра
16
Эррера
Эктор Эррера
15
Эвандро
Эвандро
10
Освальдо
Пабло Освальдо
23
Буэно
Альберто Буэно
11
Тельо
Кристиан Тельо
Маккаби
мин
95
Райкович
Предраг Райкович
90
24
Митрович
Никола Митрович
56
26
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
90
31
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
20
Бен Харуш
Омри Бен Харуш
90
18
Тиби
Эйтан Тиби
90
6
Альберман
Гал Альберман
90
15
Мича
Дор Мича
73
42
Перец
Дор Перец
90
7
Захави
Эран Захави
90
11
Бен-Хаим II
Таль Бен-Хаим II
84
Запасные
1
Лифшиц
Даниэль Лифшиц
14
Цив
Йоав Цив
28
Вермут
Гиль Вермут
18
Рикан
Ави Рикан
16
Азулай
Юсеф Азулай
10
Ицхаки
Барак Ицхаки
5
Бен-Басат
Эден Бен-Басат