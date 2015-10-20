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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Загреб
0:1
Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Идейе 79
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
20 окт. 2015, 21:45 МСК
20.10.2015, 21:45 МСК
вторник
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
34
Эдуарду
Эдуарду
90
71
Мэцел
Александру Мэцел
90
87
Таравель
Жереми Таравель
90
10
Машаду
Паулу Машаду
90
19
Пиварич
Йосип Пиварич
90
8
Антолич
Домагой Антолич
90
23
Гонсалу
Гонсалу
90
30
Рог
Марко Рог
87
11
Фернандес
Жуниор Фернандес
73
2
Судани
Эль-Арби Судани
90
15
Ходжич
Армин Ходжич
61
Запасные
1
Йежина
Антонио Йежина
3
Муса
Марио Муса
26
Бенкович
Филип Бенкович
24
Чорич
Анте Чорич
4
Шовшич
Дамир Шовшич
9
Энрикес
Анджело Энрикес
20
Пьяца
Марко Пьяца
Олимпиакос
мин
16
Роберто
Роберто
90
3
Ботиа
Альберто Ботиа
90
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
23
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
11
Касами
Пайтим Касами
90
25
Фортунис
Константинос Фортунис
72
5
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
99
Идейе
Браун Идейе
79'
79'
90
92
Себа
Себа
90
90
Пардо
Фелипе Пардо
83
Запасные
37
Капино
Стефанос Капино
6
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
30
Салино
Леонардо Салино
10
Домингес
Алехандро Домингес
15
Лячи
Казим Лячи
9
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
27
Эрнани
Эрнани