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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Жиру 77
Озил 90
2:0
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
20 окт. 2015, 21:45 МСК
20.10.2015, 21:45 МСК
вторник
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
39
Бельерин
Эктор Бельерин
90
19
Касорла
Санти Касорла
90
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
57
34
Коклен
Франсис Коклен
90
11
Озил
Месут Озил
90'
90'
90
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
74
17
Санчес
Алексис Санчес
82
Запасные
49
Мейси
Мэтт Мейси
2
Дебюши
Матье Дебюши
3
Гиббс
Киран Гиббс
21
Чамберс
Калум Чамберс
8
Артета
Микель Артета
12
Жиру
Оливье Жиру
77'
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
18
Бернат
Хуан Бернат
90
21
Лам
Филипп Лам
90
3
Алонсо
Хаби Алонсо
70
23
Видаль
Артуро Видаль
71
25
Мюллер
Томас Мюллер
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
90
11
Коста
Дуглас Коста
90
Запасные
1
Ульрайх
Свен Ульрайх
13
Рафинья
Рафинья
8
Мартинес
Хави Мартинес
3
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
16
Гаудино
Джанлука Гаудино
32
Киммих
Йозуа Киммих
29
Коман
Кингсли Коман