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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Чичарито 4
Чичарито 19
Кампль 84
Мехмеди 86
4:4
Матч завершен
Рома
Рим
Де Росси 29
Де Росси 38
Пьянич 54
Фальке 73
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
20 окт. 2015, 21:45 МСК
20.10.2015, 21:45 МСК
вторник
Виктор Кашшаи
Виктор Кашшаи
Главный Судья
Составы
Байер
мин
1
Лено
Бернд Лено
90
21
Топрак
Омер Топрак
79
14
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
26
Донати
Джулио Донати
90
4
Та
Джонатан Та
90
18
Венделл
Венделл
90
44
Кампль
Кевин Кампль
84'
84'
90
23
Крамер
Кристоф Крамер
66
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
7
Чичарито
Чичарито
19'
4'
19'
4'
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
57
Запасные
25
Крешич
Дарио Крешич
17
Бениш
Себастьян Бениш
16
Йедвай
Тин Йедвай
2
Рамальо
Андре Рамальо
35
Юрченко
Владлен Юрченко
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
86'
19
Брандт
Юлиан Брандт
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
35
Торосидис
Василис Торосидис
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
21
Динь
Люка Динь
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
29'
38'
29', 38'
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
54'
54'
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
27
Жервиньо
Жервиньо
85
11
Салах
Мохамед Салах
62
Запасные
13
Майкон
Майкон
5
Кастан
Леандро Кастан
21
Ванкер
Вильям Ванкер
24
Фальке
Яго Фальке
73'
9
Джеко
Эдин Джеко
7
Итурбе
Хуан Итурбе