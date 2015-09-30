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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Мората 41
Дзадза 87
2:0
Матч завершен
Севилья
Севилья
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
30 сент. 2015, 21:45 МСК
30.09.2015, 21:45 МСК
среда
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
6
Хедира
Сами Хедира
76
88
Эрнанес
Эрнанес
90
6
Погба
Поль Погба
90
23
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
9
Мората
Альваро Мората
41'
41'
80
9
Дибала
Пауло Дибала
89
Запасные
25
Нето
Нето
26
Сандро
Алекс Сандро
24
Ругани
Даниэле Ругани
37
Перейра
Роберто Перейра
13
Лемина
Марио Лемина
24
Витале
Маттиа Витале
10
Дзадза
Симоне Дзадза
87'
Севилья
мин
29
Серхио Рико
Серхио Рико
90
28
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
17
Андреолли
Марко Андреолли
90
15
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
23
Коке
Коке
90
7
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
79
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
66
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
7
Гамейро
Кевин Гамейро
65
22
Коноплянка
Евгений Коноплянка
90
Запасные
30
Сорья
Давид Сорья
2
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
12
Иборра
Висенте Иборра
8
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
16
Луисми
Луисми
11
Иммобиле
Чиро Иммобиле
27
Муньос Муньос
Хуан Муньос Муньос