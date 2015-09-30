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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Штиндль 54
1:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Отаменди 65
Агуэро 90
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
30 сент. 2015, 21:45 МСК
30.09.2015, 21:45 МСК
среда
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
15
Домингес
Альваро Домингес
90
27
Корб
Юлиан Корб
78
3
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
13
Штиндль
Ларс Штиндль
54'
54'
90
19
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
7
Херрманн
Патрик Херрманн
72
34
Джака
Гранит Джака
90
6
Дауд
Махмуд Дауд
84
11
Раффаэл
Раффаэл
90
Запасные
33
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
16
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
8
Траоре
Ибрахима Траоре
14
Шульц
Нико Шульц
26
Азар
Торган Азар
9
Дрмич
Йосип Дрмич
28
Хан
Андре Хан
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
26
Демикелис
Мартин Демикелис
90
23
Отаменди
Николас Отаменди
65'
65'
90
3
Санья
Бакари Санья
90
21
Сильва
Давид Сильва
65
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
42
Туре
Яя Туре
46
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
16
Агуэро
Серхио Агуэро
90'
90'
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
50
Маффео
Пабло Маффео
15
Навас
Хесус Навас
6
Фернандо
Фернандо
74
Эванс
Джордж Эванс
62
Баркер
Брэндон Баркер