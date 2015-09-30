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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Корреа 23
1:2
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Гайтан 36
Гедеш 51
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
30 сент. 2015, 21:45 МСК
30.09.2015, 21:45 МСК
среда
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
3
Луис
Филипе Луис
90
2
Годин
Диего Годин
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
14
Габи
Габи
90
5
Тиагу
Тиагу
90
10
Торрес
Оливер Торрес
63
7
Гризманн
Антуан Гризманн
71
9
Мартинес
Джексон Мартинес
90
16
Корреа
Анхель Корреа
23'
23'
77
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
3
Сикейра
Гильерме Сикейра
15
Савич
Стефан Савич
17
Ньигес
Сауль Ньигес
17
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
19
Торрес
Фернандо Торрес
7
Вьетто
Лусиано Вьетто
Бенфика
мин
20
Сезар
Жулио Сезар
90
19
Элизеу
Элизеу
90
4
Луизао
Луизао
90
33
Жардел
Жардел
90
34
Алмейда
Андре Алмейда
90
50
Семеду
Нельсон Семеду
90
10
Гайтан
Николас Гайтан
36'
36'
90
7
Самарис
Андреас Самарис
73
17
Жонас
Жонас
80
9
Хименес
Рауль Хименес
72
78
Гедеш
Гонсало Гедеш
51'
51'
90
Запасные
1
Эдерсон
Эдерсон
28
Силвиу
Силвиу
5
Фейса
Любомир Фейса
39
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
11
Митроглу
Костас Митроглу
21
Пицци
Пицци
30
Талиска
Талиска